Legnano spacciatore con le dosi di cocaina fermato dalla polizia ai giardini di via Rossini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Milano), 20 agosto 2024 – L’hanno visto confabulare assieme a un connazionale, che poi se n’è andato via in bici, nei pressi del giardino di via Quadrio-via. Gli agenti del commissariato di via Gilardelli, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei parchi e aree verdi della città, hanno quindi deciso di fermarlo. Operazione che è andata a buon fine. Con sé aveva otto involucri contenenti, tre grammi e mezzo in tutto di droga, e 210 euro in contanti, di cui aveva tentato di disfarsi alla vista dei poliziotti.