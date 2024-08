Basket Serie B Nazionale General Contractor Jesi il GM Rizzitiello | Un gran progetto per i giovani cestitsti jesini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) “Ecco la mia idea di pallacanestro”: ilManager dellaAcademy parla dela lui caro con al centro i. Senza tralasciare la prima squadra, ormai prossima allo start di inizio stagione del 29 settembre, per un campionato che si prospetta arduo. Definiti i test amichevoli., 20 agosto 2024 – Manca poco più di un mese all’inizio delle competizioni ufficiali e in questo clima di fine estate, lasi affaccia alla nuova sfida che sarà la stagione sportiva 2024/25 con una nuova veste. Squadra rinnovata per un roster alla guida dell’immancabile coach Marcello Ghizzinardi con tutto da dimostrare. Facciamo il punto della situazione con ilManager Nelsoncirca la prima squadra ma non solo. L’intervista D – Secondo anno daManager.