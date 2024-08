Baronissi Calcio 2010 e S S Lazio | dopo decenni la riconquista della storica e prestigiosa affiliazione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 agosto 2024) Siamo entusiasti di annunciare che ilha ufficialmente siglato un accordo con la S.S., entrando a far parte del prestigioso progettoSoccer School. Questo passo rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra società, sancendo una collaborazione con uno dei club più importantiSerie A. Una grande opportunità per tutti i giovani talenti che fanno parte del nostro settore giovanile.aver ripreso il nomecittà, ritorna anche ladel primo. Collaborare con una realtàmassima serie italiana è un onore e conferma la bontà del lavoro che stiamo portando avanti.