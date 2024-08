Milan piace Silvano Vos a centrocampo | contatti per avere il 19enne dell' Ajax

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)o, 19 agosto 2024 -suVos. I rossoneri stanno trattando con l'entourage del giocatore, centrocampista,, sotto contratto con l'fino al 2028. L'olandese non è un'alternativa a Manu Koné, 23enne del Borussia Monchengladbach. Si tratterebbe di un inserimento di prospettiva e potrebbe iniziare a giocare in Serie C nelFuturo. Lo riferisce Matteo Moretto di Relevo. Primicon gli agenti di Vos per comprendere l'entitàa richiesta. In Olanda il giocatore ha già assaggiato l'Eredivise (Serie A) totalizzando 304 minuti l'anno scorso, spalmati in 11 presenze. Il centrocampista è anche partito titolare nelle prime giornate di campionato. Un infortunio al ginocchio, però, lo ha poi frenato. Sempre l'anno scorso, con l'Under 21 dei "lanceri", 20 partite e una rete.