Far West all’ospedale Aggredisce una donna poi si barrica in camera | urla e pugni per scappare

(Di lunedì 19 agosto 2024) Empoli, 19 agosto 2024 – Ancora scene da FarSan Giuseppe di Empoli dove sabato si è consumata l’ennesima aggressione. Anzi, una tragedia sventata soltanto grazie al pronto intervento delle guardie giurate della SicurItalia e della polizia di Stato. Tutto ha avuto inizio venerdì con l’arrivo al pronto soccorso di un uomo in evidente stato di agitazione scortato dai carabinieri. Dopo un primo accertamento, il trasferimento in Psichiatria. Una situazione ordinaria almeno fino al mattino seguente quando il giovane si è rifiutato di assumere la terapia prevista. Il personale sanitario ha fatto il possibile per calmarlo e convincerlo, ma ogni tentativo si rivelato vano. L’uomo ha dato in escandescenze, iniziando a correre in lungo e in largo per il reparto. Gesti bruschi, offese e, fino all’esplosione di rabbia.