(Di lunedì 19 agosto 2024)è un allenatore e ex calciatore italiano, nato a Cuggiono il 27 aprile 1974. È ildi Antonioal. Questa collaborazione dura da anni. Ha giocato in vari club, tra cui Novara, SPAL, Ternana e Como. Ha anche giocato in Serie A con il Bari. Da allenatore, ha lavorato conin squadre come Siena, Juventus, Inter e Tottenham. Ha 185 cm di altezza e pesa 79 kg. Come calciatore, ha giocato 503 partite e segnato 20 gol. Questo mostra la sua dedizione e il suo impegno sul campo. Biografia e Carriera diI primi anni come calciatore La carriera diiniziò nelle serie minori italiane. Ha iniziato come difensore. Prima del calcio, era un mezzofondista. Ha giocato nelle giovanili di Vanzaghellese, Pro Patria e Castanese. Poi è stato portato al Novara da Roberto Bacchin.