Così ridevano Lamerica e i migliori film di Gianni Amelio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da L'intrepido a Il ladro di bambini, fino a Colpire al cuore: alla (ri)scoperta dellaografia di, attraverso i titoli da recuperare in occasione di Campo di battaglia, presentato in concorso a Venezia 81. La memoria come punto di partenza, persone e mai personaggi, il realismo di un cinema attento ai sentimenti, alla sostanza narrativa, oltre che visiva. Un viaggio lungo, quello di. Un viaggio capace di tagliare il cinema italiano per metà, iniziando come operatore e poi come aiuto regista. Set cinematografici, e poi la televisione. Tanta televisione, almeno all'inizio, con il debutto alla regia neltv La fine del gioco. Era il 1970. Dodici anni dopo - e in mezzo un documentario su Novecento di Bertolucci - il debutto al cinema, Colpire al cuore, presentato alla Mostra del Cinema