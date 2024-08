Bilanci Estivi 2024 | i voti agli ultimi look di Beatrice Borromeo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Più il tempo passa piùrisale la classifica delle royal meglio vestite, conquistandosi posizioni in pole position. Dall’eleganza senza eguali e una bellezza angelica, la maggior parte delle sue mise sono firmate da Dior, di cui é musa ispiratrice e frequentatrice assidua di sfilate da ormai innumerevoli stagioni. Tra alti e bassi, com’é stata l’estate di stiledi? Un tripudio di stampe, gonne e bluse dall’intenso sapore francese, che riscrivono il guardaroba della royal proiettandola verso un’estate French Riviera. Ma non é oro tutto ciò che luccica, anche le migliori compiono qualche scivolone di stile. Tra In e Out, ecco i iai suoi