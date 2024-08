Basket | Germani Brescia piccoli campioni italiani crescono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una programmazione importante in vista del prossimo futuro. La voglia di crearsi in casa idel mondo. L’esigenza di coccolare il talento dei propri ragazzi.ha posto il marchio di qualità sul lavoro delle proprie giovanili facendo firmare il primo contratto professionistico a due ragazzi. Chi sono? Lorenzo Pollini e Alessandro Tonelli. I due giovani sono finalmente diventati professionisti e saranno aggregati al roster a disposizione di coach Giuseppe Poeta per il prossimo campionato di LegaA. Una bella soddisfazione.