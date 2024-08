Vertice in masseria in Puglia tra Meloni e Salvini con l’aggiunta di Fontana | Il 30 agosto incontro con Tajani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)politico di governo durante le vacanze. Matteoha raggiunto Giorgianelladi Ceglie Messapica, in, dove la premier sta trascorrendo le ferie estive. Durante il colloquio i due hanno anche telefonato all’altro vicepremier, Antonio. I tre leader del centrodestra, si apprende in ambienti ministeriali, hanno insieme fatto il punto sui principali temi di attualità politica, in vista della ripresa dei lavori. Ma le decisioni verranno prese il 30quando – ha reso noto la stessa premier contattata telefonicamente dall’Ansa – “faremo uncon“. La premier ha parlato di una “giornata conviviale” incon il leader della Lega e, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzocon famiglia.