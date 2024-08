Sconto per i bambini al ristorante prorogato al 31 ottobre | l’iniziativa del Mimit

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) In pochi lo sanno, ma le famiglie italiane possono beneficiare di uno specialenei ristoranti e negli agriturismi per contenere le loro spese. A stabilirlo è il nuovo programma “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” attuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy allo scopo di “favorire l’accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico”. Il programma dedicato alle famiglie“Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più”, valida fino al 312024, permette alle famiglie di usufruire di unonei ristoranti e negli agriturismi, oltre a poter scegliere un menù dedicato aiè stata lanciata a febbraio fino al 30 giugno, che ha coinvolto più di mille pubblici esercizi di vario tipo, dalle pizzerie agli agriturismi, dalle osterie fino ai bar.