Righetti | Lautaro Martinez difficoltà comprensibili Inzaghi stia attento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) In Genoa-Inter di ieri non ha certo brillato, visibilmente ancora lontano da una condizione migliore. Per l’ex difensoreè ora compito digestire al meglio la rosa: ne ha parlato a Rai Sport. I CAMBI – Da Genoa-Inter è emerso un dato: una condizione ancora non ottimale. Pur avendo lavorato per oltre un mese, la squadra di Simonenon è apparsa sul pezzo per tutti i novanta minuti più recupero, come dimostrano gli orrori costati i due gol e la vittoria. Non può certo essere sul banco degli imputati, che va anzi ringraziato per come si è subito messo a disposizione del gruppo. Ma la sua prestazione ieri – purtroppo – è stata impalpabile e un po’ bisognava anche prevederlo.