Premier League 2024 25 | il Manchester City riparte con una vittoria Chelsea battuto 2-0 a domicilio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024)con unala/25 del. Nel big match del primo turno del nuovo campionato, a Stamford Bridge sul campo del, gli uomini di Guardiola si sono imposti con il risultato di 2-0. Sblocca la gara Erling Haaland, che su suggerimento di Bernardo Silva al 19? porta in vantaggio i suoi: dopo il check del Var per possibile fuorigioco la rete viene assegnata. I Blues dopo un primo tempo sotto tono crescono nella ripresa, senza riuscire però a pungere più di tanto la difesa dei campioni in carica. Nel finale arriva il raddoppio di Mateo Kovacic, che trova una precisa conclusione dal limite dell’area in contropiede: Sanchez tocca ma non basta, la palla finisce nell’angolino per il 2-0 che sigilla la meritatae i tre punti per i Citizens.