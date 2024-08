Cesena al debutto in B un’attesa lunga 6 anni Mignani | Vogliamo partire col piede giusto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)alin campionato, finalmente di serie B, il suo habitat naturale, dopo ben seidi assenza, dopo il fallimento della società nonostante la salvezza conquistata sul campo con mister Castori al timone della squadra. Non per nulla quello che inizia stasera, per il Cavalluccio, sarà il 34esimo campionato di cadetteria. All’Orogel Stadium Manuzzi sfida tra neopromosse, si comincia con la Carrarese, bestia nera dei bianconeri, unica squadra insieme all’Olbia a battere ildei record nella passata stagione e pure la prima a far assaporare la sconfitta a mister Toscano all’inizio della sua esperienza in riva al Savio due stagioni fa. "Siamo tutti contenti che sia finito il purgatorio del", sono state le prime parole di mister, ieri, alla vigilia delal Manuzzi.