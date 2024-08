Andrea Paoletti firma per la Libertas Livorno di serie A2

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024)– Un altro colpo per laneopromossa inA2. Annunciato l’arrivo in amaranto di, guardia di 1.91, nato a Jesi l’8 ottobre 2005. Ha iniziato a giocare a pallacanestro nella sua città, poi è passato alla Stamura Ancona dove ha fatto la trafila nel settore giovanile. Dopo una nuova parentesi a Jesi (2022/23 in C Gold, 7 punti di media), il ragazzo è tornato alla Stamura. L’anno scorso in B Interregionale ha fatto registrare la ragguardevole media di 12.2 punti segnati a partita.