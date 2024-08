Concessioni geotermiche | Abbiamo perso 6 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) AMIATA Il tema geotermia, per vari motivi, è tra i più dibattuti nei comuni amiatini, ancor più in questi giorni dove è in corso la "trattativa tra Enel Green Power e la Regione Toscana per la partita dedicata al rinnovo ventennale delle. In queste roventi giornate di agosto dunque la geotermica torna ancora di più di attualità dopo che il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani ed Emiliano Fossi, segretario Dem della Toscana hanno dichiarato che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha fatto perdere quasi 6di euro ai comuni geotermici.