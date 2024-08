Alien | Romulus nelle parole del regista Fede Álvarez che ha ridonato alla saga la sua anima horror

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Conriuscirà lainaugurata da Ridley Scott, arrivata al suo quarantacinquesimo anno di “età”, a tornare al successo dei vecchi tempi? Dopo i due ultimi capitoli, Prometheus e **: Covenant, **firmati dall'autore originale ma un po' deludenti per parecchi fan, il mondo dello xenomorfo trova nuova linfa grazie al, in sala con il suo film dal 14 agosto. Già noto al grande pubblico per aver dato nuova vita, precisamente nel 2013, a un'altra grande(quella della Casa) e per aver portato sul grande schermo una delle scene più meravigliosamente splatter mai viste al cinema,ha diretto il settimo episodio della celebre serie di film sci-fi, concepito fin dall'inizio come un ritorno alle origini.