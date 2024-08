Dal governo 11 milioni per il Santa Lucia ma la salvezza dell' istituto è lontana

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - "Lo sblocco, inserito nel decreto Omnibus, di 11di euro in favorea FondazioneIRCCS rappresenta un indubbio segnale di attenzione da parte delnei confronti di una realtà che, grazie ai suoi operatori, costituisce una eccellenza nel Lazio e in Italia per quanto riguarda la riabilitazione e la ricerca nelle neuroscienze. Purtroppo, il, in dissesto finanziario ormai da anni mesi, è entrato in una crisi irreversibile destinata a chiudersi con una vendita a terzi". È quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenzaa Regione Lazio che sta seguendo i tavoli di confronto sul "salvataggio"di cura di via Ardeatina. Nei giorni scorsi il "Comitato salviamo I?.?R?.?C?.?C?.