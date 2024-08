Sudan nuovo attacco all’ospedale Msf di El Fasher | rischia la chiusura La testimonianza | I civili e il sistema sanitario sono nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Unbombardamento ha portato sull’orlo dellal’ospedale di El, supportato da Medici senza Frontiere nel Darfur settentrionale. L’intensificarsi dei combattimenti “sta avendo un impatto sempre più devastante sulla vita dei”, avverte Msf, i cui team operano in circa 30 strutture sanitarie in 8 stati del. Nell’ultima settimana in città siverificati una lunga serie di attacchi: da sabato almeno 15 personestate uccise e oltre 130rimaste ferite. Domenica l’ospedale saudita, l’ultimo in città in grado di curare i feriti e di eseguire interventi chirurgici, è stato danneggiato pesantemente da unraid, il 5° solo dal maggio scorso e l’11° contro una struttura sanitaria. Pesantemente danneggiati il reparto di chirurgia, dove è morto l’accompagnatore di un paziente e altri 5stati feriti, e la maternità.