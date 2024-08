L’incubo di banche e uffici postali Rimpatriato il mago dei prelievi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il ladro del bancomat. E ancora altri tre condannati per omicidio, furti, spaccio. Tutti rimpatriati dalla polizia. Venerdì scorso è stato accompagnato alla frontiera un cittadino moldavo di 24 anni, con volo in partenza dall’aeroporto di Bergamo, a seguito della scarcerazione dalla casa circondariale di Monza, dando esecuzione al provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Monza nei suoi confronti. Il moldavo era in carcere dal 2020 per una condanna per associazione per delinquere, in quanto faceva parte di un gruppo di connazionali specializzati in furti a danno di bancomat di istituti bancari ein mezza Italia, dalla Lombardia al Lazio, nonché in paesi dell’est Europa e baltici quali Lituania, Repubblica Ceca e Polonia.