Lettera al ministro per il sottopasso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È con una tripliceinviata alle istituzioni che una parte dei cittadini sambenedettesi chiedono con forza che venga rifatto ildi via Mare. Nello specifico Elio Core, che sta preparando una missiva da spedire al sindaco Spazzafumo, in Prefettura e al Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti, ha deciso di sensibilizzare le più alte sfere del Paese, rendendole partecipi dello status quo in uno dei punti più importanti della città. "Questa parte del nostro territorio sta crescendo a dismisura per quanto riguarda la popolazione – spiega il presidente di comitato Porto d’Ascoli Centro – e però non beneficia di servizi adeguati, soprattutto nell’ambito della viabilità. Il sottopassaggio ferroviario di via Mare, in particolare, è un’infrastruttura obsoleta, realizzata in un periodo in cui i veicoli e il traffico erano ben diversi da quelli di oggi.