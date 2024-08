La Samb a Civitanova Amichevole con brivido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) CIVITANOVESE 2ENDETTESE 1 CIVITANOVESE: Petrucci; Franco, Cosignani, Domizi, Passalacqua, Diop, Zanni, Pierfederici, Spagna, Buonavoglia, Brunet. Sono entrati: Doello, Macarof, Giandomenico, Toccafondi, Rotondo, Bonvin. A disp. Riggioni, Ercoli, Candia, Ruggeri, Guedak, Vesprini, Zepponi. All. Alfonsi.ENEDETTESE: Orsini; Zini, Orfano, D’Eramo, Gennari, Pezzola, Baldassi, Paolini, Eusepi, Lonardo, Battista. Sono entrati: Semprini, Fabbrini, Evangelisti, Guadalupi, Milone, Chiatante, Toure, Cantarini, Bernaola, Orlandi, Tataranni, Moretti. A disp. Kerjota, Bonifazi. All. Palladini. Reti: 18’pt Eusepi (rig.), 7’st Brunet, 38’st Bonvin. In fiamme una imbarcazione a motore nel cantiere navale di, una colonna di fumo nero si alza dal lungomare sud sotto gli occhi spaventati di centinaia di persone.