È qui Ferragostia? Atmosfere circensi e danze africane

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “” torna, con l’ottava edizione, ad animare Ostia Antica per valorizzare le straordinarie ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del Municipio X. Fino al 16 agosto 202 visite guidate performative e suggestive messinscena degli spettacoli in programma animeranno il borgo rinascimentale, perfetta scenografia naturale per lasciarsi trasportare in altri mondi e altre epoche tra Circo-teatro, arte di strada, musica e danza. Stasera è in programma “Naufraghi per scelta”, spettacolo di arte di strada e nuovo circo a cura dei Los Filonautas (nella foto).