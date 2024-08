Nuova passeggiata su diga porto Carrara sindaca | Un luogo unico

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

Percorso lungo 1.200 metri. L'investimento per la realizzazione del progetto ammonta a 13 milioni e 870 mila euro e rientra tra le opere finanziate dal Pnrr. Di questi, 1 milione e 574mila euro finanziati dal Pnrr e, per la quota restante, con fondi della Regione Toscana e altre risorse dell'Autorità Portuale. I lavori dellaa Marina dierano iniziati con una costruzione sulla scogliera delle strutture portanti in cemento armato, proseguiti poi con pavimentazione in pietra, parapetti e illuminazione.