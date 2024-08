L’intelligenza artificiale che crea canzoni in pochi secondi ucciderà la musica?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Certo, provoca un sussulto dell’anima ascoltare in rete Johnny Cash cantare I’m a Barbie girl in the Barbie World, life in plastic, is fantastic. Ma questi sono i tempi e questa è, che consente clonazioni tecnologiche vicinissime al vero perfino in riletture scapestrate come quella del venerato Man in Black. Che dire, infatti, della Smells like teen spirit dei Nirvana swingata da Frank Sinatra con relativa big band? O del Freddie Mercury alle prese con My heart will go on di Céline Dion? Ma la lista degli esperimenti (più o meno riusciti) è lunghissima. E non senza polemiche.