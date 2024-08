Giusto è quella famosa Chiara Ferragni la scoperta sulla moglie del suo nuovo compagno | chi è

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 agosto 2024) Il mondo del gossip è in fermento per le recenti indiscrezioni che coinvolgono Silvio Campara, noto manager nel settore delle scarpe di lusso, e, una delle influencer più famose al mondo. Al centro di questa vicenda c’è anche Giulia Luchi,di Campara e madre dei loro due figli, che si trova ora al centro di una tempesta mediatica. Giulia Luchi, nata a Firenze nel 1990, ha 34 anni ed è una donna di notevole bellezza, alta 1,78 metri, con capelli castani e occhi verdi. La sua carriera l’ha vista prima impegnata come perito tessile, poi come modella, fino a partecipare a Miss Italia nel 2009, rappresentando la Toscana. Luchi è anche una grande appassionata di pilates, nuoto e musica, con un debole per Robbie Williams. Con Silvio Campara, Giulia ha costruito una famiglia, dando alla luce due figli, di 5 e 2 anni.