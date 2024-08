Due ciclisti travolti e uccisi da un' auto a Senigallia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Due, un uomo e una donna, sono statida un'lungo la Statale 16 a Marzocca, frazione di. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Da quanto si è appreso, le due persone in bici si muovevano verso Ancona mentre l'che li haprocedeva in senso opposto e, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia. Inutili i soccorsi, che pure sono stati immediati: i duesono morti sul posto. Le vittime sono marito e moglie di Polverigi (Ancona): lui 47 anni e lei 36, si erano sposati sette mesi fa. Non avevano documenti addosso e la loro identificazione è avvenuta sul luogo dell'incidente, quando il telefono di una delle due vittime ha squillato. Era un amico della coppia al quale ha risposto uno degli agenti della polizia presenti sul posto.