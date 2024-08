Bucchioni | Io cederei sia Correa che Arnautovic Ciascuno per motivi diversi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Enzosi è espresso su una delle situazioni più spinose del calciomercato dell’Inter, ossia la possibile cessione di Joaquine Marko. POSIZIONE NETTA – Joaquine Markorappresentano le due incognite del reparto offensivo dell’Inter rispetto alla prossima stagione. Sulla loro situazione di mercato, al momento fonte di incertezze data la riluttanza dei due calciatori a sposare la causa di un altro club, si è espresso Enzoa Radio Sportiva: «Se dipendesse da me li manderei via entrambi. Entrambi si sono espressi nel senso di voler rimanere. L’Inter ha una squadra già definita, quindi può pensare al dossier della quarta punta. Non è un dettaglio, perché essa può essere determinante nella stagione. Il problema dinon è di natura tecnica, ma dei troppi infortuni che lo hanno condizionato.