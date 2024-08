Zelig | le repliche del programma comico con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024): ledello showconsu5. Comici, ospiti, cast, anticipazioni, conduttori, quante puntate, streaming Riparte il 12 agosto 2024 in replica su, lo showcondotto da. Si tratta delledell’ultima edizione, trasmessa nel 2023, e riproposta in queste calde serate estive. Sul palco del TAM Teatro Arcimboldi di Milano si alternano i più grandi nomi della risata, ma anche giovani talenti pronti a lanciarsi e farsi apprezzare. In tutto sono previste tre nuove puntate, ogni lunedì in replica in prima serata. Ecco tutte le informazioni.