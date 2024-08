Vuelta 2024 Ayuso non ci sarà | Decisione presa di concerto con l' UAE Team Emirates

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto– La vicenda ha tenuto banco nelle scorse settimane diventando quasi una questione di stato, e non è un modo di dire. Alla vigilia dell'inizio della, al via sabato 17 agosto, tutta la Spagna chiedeva a gran voce la partecipazione di Juan, che oggi ai microfoni del quotidiano As ha invece spento definitivamente tutte le speranze. I dettagli A sentire il classe 2002, nonostante i venti di tempesta soffiati nelle ultime settimane, ladi non presentarsi al via di Lisbona sarebbe statadicon l'UAEe soltanto per mere questioni attinenti la forma fisica. "Nelle settimane successive al Tour de France non sono tornato ai miei livelli. Alla luce di questa situazione, insieme alla squadra abbiamo deciso di concentrarci su quello che era il nostro piano originale per tutelare i nostri interessi comuni".