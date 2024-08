Elicottero si schianta sul tetto di un hotel | un morto ed evacuazione di massa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) CAIRNS, AUSTRALIA – Un tragico incidente ha colpito la città settentrionale australiana di Cairns, dove unsi èto suldell’DoubleTree by Hilton, provocando la morte del pilota e scatenando un incendio che ha costretto le autorità a un’di. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte, intorno all’1:50 ora locale, causando momenti di panico tra gli ospiti e il personale dell’. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il pilota, unico occupante del velivolo, è stato trovato privo di vita e sono attualmente in corso accertamenti forensi per la sua identificazione formale. Una delle pale dell’è caduta nella piscina dell’, mentre un’altra è precipitata sul piazzale davanti all’edificio. Nonostante la gravità dell’incidente, le autorità hanno confermato che nessuna delle persone a terra è rimasta ferita.