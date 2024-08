Attacco con coltello a Londra | ferite una donna e una bambina chi hanno arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Violentocon ilnel centro di: la polizia della capitale inglese ha fatto sapere su X di averun uomo che ha accoltellato unadi 34 anni e unadi 11 anni a Leicester Square, un'area della città quasi sempre affollata di turisti. Nessun'altra informazione è stata data invece sulle condizioni delle due vittime, trasportate in ospedale subito dopo l'. "Attendiamo aggiornamenti sulle loro condizioni", ha aggiunto la polizia. In ogni caso, non si ritiene che ci siano altri sospetti a piede libero. Come riferito da alcuni testimoni oculari, lae lasono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici, che poitrasportato entrambe in ospedale in ambulanza.