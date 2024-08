Salute | l’AI può rilevare il cancro al seno con cinque anni di anticipo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024), buone notizie per tutte le donne:può aiutare ailalcondiL’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il campo della medicina, offrendo strumenti sempre più avanzati per la diagnosi precoce delle malattie. Un esempio eclatante di questo progresso è rappresentato dalla capacità deldiilalcon bendirispetto ai metodi tradizionali. Questa scoperta, frutto delle ricerche condotte dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), apre nuove prospettive nella lotta contro una delle neoplasie più diffuse tra le donne.al-Ansa- Notizie.