Parigi 2024 va in archivio un’ Olimpiade storica per l’Italia | mai così tanti trionfi

(Di domenica 11 agosto 2024) Si sono concluse le Olimpiadi numero trentatré dell’era moderna che hanno visto i colori azzurri salire sul podio per quaranta volte e almeno una volta per ogni giornata di gara superando anche Tokyo 2021 All’appello manca soltanto la cerimonia di chiusura che si terrà alle ore 21 davanti ad 80 mila spettatori nello Stade de France e poi l’edizione francese dei giochi andrà definitivamente in. Al contrario della contestata cerimonia inaugurale, quella di chiusura tornerà quindi all’interno di uno stadio e dovrebbe svolgersi per fortuna senza la pioggia che aveva flagellato la sfilata degli atleti di tutte le nazioni lungo la Senna. Gregorio Paltinieri e Rossella Fiamingo saranno i portabandiera del, uno show di 40 minuti consegnerà la bandiera olimpica a cinque cerchi al sindaco di Los Angeles che nel 2028 ospiterà la prossima edizione dei Giochi.