L’oro di Egonu e Sylla scatena gli hater rossi contro Vespa e Vannacci Il generale | chiederò un autografo

(Di domenica 11 agosto 2024) “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile, complimenti a Paola Enogu (proprio così, a sillabe invertite) e Myriam: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”: è il messaggio postato su X da Brunoper celebrare la medaglia d’oro conquistata a Parigi dall’Italvolley femminile. Parole che fanno discutere gli utenti della rete e suscitano polemiche.parla d’integrazione a proposito die viene insultato sui social I saccenti pasadaran dello Ius soli prendono in mano l’evidenziatore: c’è chi marchia l’errore nel nome die chi sottolinea: “Sono nate in Italia, di quale integrazione parli esattamente? E poi, ‘nere’: proprio non ci riesci a non sottolineare il colore della pelle?”, si legge tra i commenti.