L' offerta di Biden a Maduro | grazia e amnistia se lascia il potere

(Di domenica 11 agosto 2024)se Nicolasil. È questo il piano a cui sta lavorando Washington per fermare le purghe del regime e il caos in Venezuela dopo le elezioni. "Gli Stati Uniti stanno cercando di spingere il presidente venezuelano Nicolásre ilin cambio di un', mentre emergono prove schiaccianti che l'uomo forte ha perso le elezioni del mese scorso", scrive il Wall Street Journal che cita fonti vicine al dossier. Gli Usa, sottolinea il quotidiano, "hanno discusso lapere per i suoi principali luogotenenti che sono stati incriminati dal Dipartimento di Giustizia, hanno affermato tre persone che hanno familiarità con le decisioni dell'amministrazione. Una di queste persone ha detto che gli Stati Uniti hanno messo 'tutto sul tavolo' per convincerere il Paese prima della scadenza del suo mandato a gennaio".