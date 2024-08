Inizia la stagione dell’Ascoli Il Picchio sfida il Gubbio in Coppa | | Costruiamo un nuovo percorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Ascoli riparte stasera affrontando ilcon avvio alle 21 allo stadio Del Duca. Nonostante la delicata situazione economica del club alla quale si è poi aggiunta la spaccatura insanabile tra ultras e società, il cammino delriprende con i bianconeri di Carrera che cercheranno di ripartire nell’annata in cui la terribile retrocessione in C potrà essere dimenticata soltanto attraverso la promozione o comunque un campionato di vertice. Ancora troppo presto per fornire giudizi sull’organico che ha visto inevitabilmente partire elementi importanti aprendo contestualmente le porte all’arrivo di giovani scommesse che potranno fornire le attese risposte soltanto facendo parlare il campo. Alla guidarivedremo ancora all’opera il tecnico Carrera che proverà a scrollarsi di dosso la pesantissima macchia del fallimentare esito del passato campionato.