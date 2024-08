Crollo di un trullo a Cisternino | morta una cinquantenne di Bari c’è anche un ferito grave

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 agosto 2024) Domenica mattina tragica a(Brindisi). Un’esplosione ha causato ildi un. All’interno erano presenti due coppie: una di Barletta, proprietaria dell’immobile, e l’altra dalla provincia di, erano ospiti dei proprietari. Una coppia è rimasta illesa. La donna, 53 anni di, trasportata in ospedale con gravi ustioni dovute alla fiammata al momento dell’esplosione dopo la fuga di gas, è deceduta. Sarebbe in gravi condizioni un’altra persona rimasta sotto le macerie. L’esplosione è avvenuta in contrada Caranna, una zona rurale molto apprezzata dai turisti che scelgono la Valle d’Itria. L’esplosione e ilhanno interessato una lamia che ospitava la cucina e che è andata distrutta. Le coppie sono state travolte dalle macerie.