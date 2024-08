Vacanze a rate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) La vacanza a tutti i costi. E così quest’anno gli italiani hanno chiesto oltre 250 milioni di euro per pagarsi le ferie e non rinunciare almeno a qualche giorno fuori città. Ma restano tanti, 3,7milioni i cittadini che non riescono a partire e il 56% perché non può permetterselo economicamente. Sono sempre di più gli italiani che scelgono di chiedere un prestito a società di credito. Nel primo semestre dell’anno secondo un’indagine di Facile.it e Prestiti.it le domande di somme per pagarsi le(per Pasqua e per l’estate) sono aumentate del 2% rispetto al 2023, quando già si era registrato un +3% sull’anno precedente. La necessità è partire senza pesare troppo sul budget familiare, sotto stress per inflazione e carovita.