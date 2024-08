Sgravi contributivi per l’assunzione di under 35 e donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – E' disponibile un nuovo strumento che viene incontro allesvantaggiate, inserito nel Decreto Legge del 7 maggio 2024 n.60, il cosiddetto Decreto Coesione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con esso viene reintrodotta l'agevolazione contributiva del 100% per nuove assunzioni in favore delle. Tale agevolazione era già presente in forme leggermente diversa negli anni precedenti.Il Decreto nel dettaglio Sono previsti tre nuoviper i datori di lavoro che assumono lavoratori35,svantaggiate e lavoratori over 35 nelle ZES. Loo contributivo è temporaneo e non strutturale e riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato che avverranno tra l'1 settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025. Tale beneficio è fruibile per un massimo di 24 mesi, e l’esonero non è cumulabile con altri incentivi.