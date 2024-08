Napoli vicino l’acquisto di Neres?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilsarebbe ad un passo da David, attaccante del Benfica. Così scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. La Gazzetta dello Sport si dedica invece alle cessioni. Sotto la lente quella di Gaetano e Cheddira. In entrambi i casi forte la spinta del Cagliari.quarto acquisto in pectore Così il Corriere dello Sport: “Il brasiliano Davidè il quarto acquisto in pectore del. Manca un palmo così, l’esterno paulista è davvero molto, al punto che la prossima settimana, e dunque nei pressi della trasferta di Verona con l’Hellas in campionato potrebbe addirittura svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2029. Del resto l’accordo col giocatore è cosa fatta, sin dall’incontro del ds Manna col suo agente mercoledì a Roma.