LIVE Cobolli-Rinderknech 3-6 2-5 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | serve per chiudere il francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Sbaglia di rovescio il. 30-15 Sbaglia di dritto. 30-0 Non risponde di dritto. 15-0 Servizio vincente. 2-5 Sbaglia ancora dopo la battuta l’azzurro. Altro break, il terzo di fila. 15-40 Prima vincente. 0-40 Altro errore di rovescio di. 0-30 Risposta incisiva e punto di, 0-15 Sbaglia di dritto il romano. 2-4 In mezzo alla rete il dritto di. Ed eccolo il primo break del match per il romano! Non è tardi! 30-40 Sbaglia di dritto in palleggio uno spento. 15-40 Prima vincente. 0-40 Sbaglia ancora di dritto. 0-30 Errore di dritto del. Tutto tranne che un cuor di leone. 0-15 Smash comodo in rete di. 1-4 Rovescio in rete dell’azzurro. E arriva il secondo break di. Si mette molto male.