Infarto in spiaggia | salvato e salvatore si ritrovano un anno dopo

(Di sabato 10 agosto 2024) Reggio Emilia, 10 agosto 2024 – Nel luglio del 2023 è intervenuto in, mentre era in vacanza al Bagno Merida, a Punta Marina, sulla costa ravennate, riuscendo a rianimare un turista settantenne che era stato colpito da malore e che era in arresto cardiaco. E così da turista si è trasformato in “eroe”, Claudio Costa Pellicciari, esperto soccorritore di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, in forza come volontario alla Croce rossa guastallese. A undi distanza da quell’episodio, i due protagonisti si sono riabbracciati, stavolta in situazione completamente diversa. Claudio Costa Pellicciari si è ritrovato a pranzo, sempre a Punta Marina, con Mario Scaletta, pensionato di 72 anni, abitante a Zola Predosa, nel Bolognese. E’ stato un incontro commovente e di grande affetto. Perché il signor Mario deve la vita proprio al soccorritore reggiano.