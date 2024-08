Imane Khelif è medaglia d’oro ma il CIO Comitato Olimpico fa uno scivolone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024)Khelif ieri sera si è laureata campionessa olimpica di boxe nella categoria 66 kg: sul quadrato allestito al Roland Garros: sconfitta la cinese Yang Liu e. Un successo destinato a fare discutere, considerando le polemiche sorte sin dall’incontro con l’italiana Angela Carini. Come ormai ben sappiamo, la venticinquenne – così come la taiwanese Lin Yu-Tang – era stata esclusa dai mondiali di pugilato per l’elevato tasso di testosterone. L’Iba – organizzatrice del torneo – fu scomunicata un anno fa dal Cio, che ha invece concesso il via libera alle due atlete a competere con le donne Ilha difeso a spada tratta la Khelif e la Lin, ribadendo che entrambe sono donne e che hanno assoluto diritto a competere con le donne, con buona pace dei cromosomi XY registrati nei test dall’Iba.