Dentro la Storia da oltre cent’anni | La tenacia imprenditoriale premia

(Di sabato 10 agosto 2024) Il legame tra economia e cultura è ben più stretto di quanto in apparenza potrebbe sembrare. Ed è un legame che racconta molto sul conto del territorio sul quale si intrecciano storie di vita, creatività e investimento. Non è un caso, quindi, che la Camera di commercio ’Riviere di Liguria’ abbia deciso di sostenere le numerose iniziative che La Nazione ha organizzato, sull’intera rete di distribuzione del giornale, per festeggiare, insieme ai lettori, i 165 anni dalla propria fondazione. Perché un’impresa, qualunque sia l’ambito di riferimento della propria attività, è anche e soprattutto il risultato degli sforzi e dei sacrifici fatti per farla attecchire, per portarla a maturazione e per creare, nel tempo, un clima di fiducia attorno al prodotto. Tutti valori nei quali l’ente camerale guidato da Enrico Lupi crede fermamente.