‘Aiuto la mia ex mi perseguita da un anno’ | minacce e stalking a una 26enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 agosto 2024) Una 22enne italiana è stata arrestata per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo a eseguire la misura restrittiva nei confronti dell’indagata. i carabinieri di Monterotondo accorrono su richiesta della vittima dello– il corrieredellacitta.comI Carabinieri della Stazione di Monterotondo, nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto, sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione della vittima, unaresidente a Monterotondo, che aveva contattato il 112 NUE per richiedere aiuto. Il repentino intervento dei Carabinieri ha così consentito di fermare la 22enne, che, nonostante la presenza dei militari, ha continuato a minacciare la sua ex compagna.