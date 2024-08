Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 9 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)DIITALIA(9) NUOTO DI FONDO Ore 7.30: 10 km uomini Gregorio Paltrinieri ha preparato questa gara per tutto l’anno, considerandola primaria rispetto alle competizioni in vasca, dove comunque ha portato a casa un argento ed un bronzo. La grande incognita è capire se, in appena 5 giorni, avrà smaltito le fatiche di 800 e 1500 sl: a 30 anni non è scontato. Inoltre Paltrinieri non ha mai gareggiato in un fiume, con una forte corrente: come si adatterà? L’Italia avrà una carta importante anche in Domenico Acerenza. La concorrenza sarà notevole: dagli ungheresi Kristof Rasovszky e David Betlehem, ai francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine, oltre naturalmente ai tedeschi Florian Wellbrock ed Oliver Klemet che dominarono i Mondiali 2023.