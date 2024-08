LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | c’è la routine tecnica di Cerruti Ruggiero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delladel doppio dialledi2024. Continua lo spettacolo all’Acquatic Center dicon la prima giornata del duo femminile che promette scintille. Azzurre che ci provano con Linda Cerrutti e Lucrezia, argento a Fukuoka 2023 e solo seste con rammarico a Doha 2024. Il duo italiano ha tutte le carte in regola per ben figurare al cospetto delle big della disciplina, con Cina, Gran Bretagna e Spagna che sembrano partire avvantaggiate. Cina che con Liuyi Wang e Qianyi Wang è la squadra da battere, con le britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe che vogliono confermare quanto di ottimo mostrato agli ultimi Mondiali di Doha. Sempre costanti invece Alisa Ozhogina Ozhogin ed Iris Tio Casas, che vogliono tenere in alto la Spagna.