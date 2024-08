FiPiLi il centrodestra | Per sistemarla la Regione usi i soldi che ha già nelle casse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pisa, 9 agosto 2024 – Ha raccolto più di cento firme online in poche ore il segretario regionale di Forza Italia Marco Stella, che ha lanciato la petizione contro il pedaggio sullaper i mezzi pesanti proposto dal governatore della Toscana Eugenio Giani. “Petizione e iniziative nel mese di agosto – dicono Stella e la vice Raffaella Bonsangue - mentre sarà presentata una mozione in tutti i consigli comunali contro questa idea, una nuova tassa della sinistra che punta a creare una società utile solo a sistemare gli amici degli amici». La raccolta firme dall’online ai gazebopiazze, negli stabilimenti balneari esedi di Forza Italia. Per ilè una battaglia ghiotta che non si farà certo scappare in piena campagna elettorale per le regionali.