Blitz dei Nas chiude il Caligo Guercio del Bocia a Senigallia | Qualcuno ha remato contro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per tanti tifosi della Curva Nord era diventata una tappa irrinunciabile, non solo per cenare ma anche – e soprattutto – per salutare il loro vecchio leader e amico, che sull’Adriatico pareva aver trovato la sua dimensione e che ora, invece, si ritrova suo malgrado disoccupato. Dopo ildelle forze dell’ordine di giovedi scorsoil ““, la barca ristorante ormeggiata al porto didove da diversi anni lavorava Claudio “” Galimberti, ilverso storico numero uno del tifo organizzato nerazzurro. Dopo le note vicende giudiziarie, ilaveva infatti deciso di trasferirsi nelle Marche dandosi all’allevamento di cozze, ingrediente principe del: qui, pur non essendo il titolare del locale, ne era diventato il principale motore, servendo di sera ai tavoli i molluschi raccolti durante il giorno.